شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكهام» يعرض على «مودريتش» ضِعف راتبه للانضمام إلى ناديه الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي ونجم ريـال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، على لوكا مودريتش، نجم الميرنجي الحالي وأفضل لاعب في العالم 2018، الانضمام إلى ناديه مقابل حصوله على ضِعف راتبه.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية بحث «بيكهام» عن أسماء كبيرة لتكون واجهة للنادي الذي أنشئ حديثًا ويستعد للمشاركة للمرة الأولى في الدوري الأمريكي.

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وأشارت إلى أن من بين الأسماء التي يرغب إنتر ميامي في ضمها لوكا مودريتش، نجم ريـال مدريد، والذي عرض عليه قائد المنتخب الإنجليزي السابق الحصول على ضِعف راتبه لإقناعه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد «مودريتش» مع فريقه الإسباني العام المقبل 2021.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن «بيكهام» يريد أيضًا التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ويريد استغلال فشل انتقال اللاعب لأتلتيكو مدريد، الشهر الماضي، لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأمريكي.