- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة.. ميسي يلعب مع برشلونة رغم معاناته من آلام عضلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن معاناة ليونيل ميسي قائد برشلونة من مشاكل عضلية على مستوى عضلة الفخد، لكنه في نفس الوقت يتحامل على نفسه لخدمة فريقه.
ويعاني ليونيل ميسي من مشكلة في الفخذ منذ عدة أسابيع، لكنه يواصل اللعب رغم شعوره بالألم نظرًا للخيارات الهجومية القليلة في الفريق وفقًا لما صرح به مصدر إلى شبكة “ESPN” الدولية.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إنه لا توجد مخاوف كبيرة بشأن المشكلة العضلية التي يعاني منها المهاجم الدولي الأرجنتيني، لكنه شدد على إدارة هذه الإصابة بعناية حتى لا تتفاقم.
وتضيف هذه المصادر إن التغييرات التي طرأت على تدريبات برشلونة منذ وصول المدرب كيكي سيتيين في يناير الماضي كان لها تأثير سلبي على الآلام التي يعاني منها ميسي في فخذه الأيسر.
التدريبات المكثفة أصابت ليونيل ميسي ولاعبي برشلونة بالإرهاق.
ونقلت شبكة “ESPN” عن هذا المصدر قوله : “الجلسات التدريبية المختلفة المعتمدة في الوقت الحالي هي أكثر قوة وكثافة، يبدو أن بعض اللاعبين يشعرون بالإعياء أكثر من ذي قبل، وعندها يمكن أن يظهر الألم”. ويعاني برشلونة من مشكلة حقيقة في خط الهجوم بعد خضوع لويس سواريز للجراحة وعدم تعافي عثمان ديمبيلي من إصابة في الفخد، وبهذا يتبقى فقط ثلاثة مهاجمين وهم ميسي، جريزمان وأنسو فاتي البالغ 17 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. ميسي يلعب مع برشلونة رغم معاناته من آلام عضلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.