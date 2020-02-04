مفاجأة.. ميسي يلعب مع برشلونة رغم معاناته من آلام عضلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن معاناة ليونيل ميسي قائد برشلونة من مشاكل عضلية على مستوى عضلة الفخد، لكنه في نفس الوقت يتحامل على نفسه لخدمة فريقه.



ويعاني ليونيل ميسي من مشكلة في الفخذ منذ عدة أسابيع، لكنه يواصل اللعب رغم شعوره بالألم نظرًا للخيارات الهجومية القليلة في الفريق وفقًا لما صرح به مصدر إلى شبكة “ESPN” الدولية.

Advertisements

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إنه لا توجد مخاوف كبيرة بشأن المشكلة العضلية التي يعاني منها المهاجم الدولي الأرجنتيني، لكنه شدد على إدارة هذه الإصابة بعناية حتى لا تتفاقم.

وتضيف هذه المصادر إن التغييرات التي طرأت على تدريبات برشلونة منذ وصول المدرب كيكي سيتيين في يناير الماضي كان لها تأثير سلبي على الآلام التي يعاني منها ميسي في فخذه الأيسر.

التدريبات المكثفة أصابت ليونيل ميسي ولاعبي برشلونة بالإرهاق.

ونقلت شبكة “ESPN” عن هذا المصدر قوله : “الجلسات التدريبية المختلفة المعتمدة في الوقت الحالي هي أكثر قوة وكثافة، يبدو أن بعض اللاعبين يشعرون بالإعياء أكثر من ذي قبل، وعندها يمكن أن يظهر الألم”. ويعاني برشلونة من مشكلة حقيقة في خط الهجوم بعد خضوع لويس سواريز للجراحة وعدم تعافي عثمان ديمبيلي من إصابة في الفخد، وبهذا يتبقى فقط ثلاثة مهاجمين وهم ميسي، جريزمان وأنسو فاتي البالغ 17 عامًا.