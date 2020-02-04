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مبابي يحدد شرطه للاستمرار مع باريس سان جيرمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

اكدت تقارير صحفية فرنسية ان اللاعب الفرنسي الشاب في صفوف نادي ​باريس سان جيرمان​ كيليان مبابي يمر بفترة غير مستقرة في علاقته مع المدير الفني للفريق الالماني توماس ​توخيل​ وهو وضع شرطا من اجل التجديد مع الفريق الفرنسي، وكان مبابي اعترض على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة، بشكل غير لائق.

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وافادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ان المدرب الالماني طالب الطاقم الفني عدم اخراج اي شيء عن الموضوع الى الاعلام، وفي اجتماع مع ​ليوناردو​ المدير الرياضي لسان جيرمان بحضور مبابي،أبدى الاخير انزعاجه من تغييره خلال المباراة.

وبحسب الصحيفة، فإن استمرار المدرب الالماني توماس توخيل مع الفريق يعني رحيل اللاعب عن سان جيرمان.

 

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