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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاصابة تبعد نجم ريال مدردي عن التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية ان لاعب نادي ريال مدريد داني كارفخال لم يتمكن من المشاركة في التدريبات التي يستعد من خلالها الفريق الملكي لمواجهة ريال سوسييداد ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك اسبانيا، وذلك بعد الكدمة التي أصيب بها في مواجهة الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد في الليغا.
واكدت هذه المصادر ان اللاعب خاض تدريبات منفردة في صالة الألعاب الرياضية، وسيكون من المؤكد تواجده خلال هذه المواجهة.
بينما تمكن البلجيكي إيدين هازارد والويلزي غاريث بايل من المشاركة في المران الجماعي.
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