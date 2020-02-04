شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن رمضان صبحي سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيا وطبيا للمباريات بعد تعافيه نهائيا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة بيراميدز المقبلة، وستتحدد مشاركته مع الفريق في المباريات وفق حالته ابتداء من مباراة طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.