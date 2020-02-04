شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تلقي الكاف تعهدا قطريًا بتأمين بعثة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا من المهندس هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يتم إرسال التعهد القطري من الكاف إلى نادي الزمالك.

وأكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقى حال وصول تعهد أمنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، حيث تم طباعة تى شيرتات تحيا مصر وصور السيسى وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك.

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وأَضاف منصور أن هناك وفدا سافر أول أمس إلى المغرب، ومعهم هانى أبو ريدة، فى نفس الطائرة، وتم تحديد موعد مع المدير التنفيذى وأعضاء الكاف واطلعوا على المستندات باللغة الإنجليزية والفرنسية.

وأشار رئيس النادى إلى أن الكاف أبلغنا انه سيحصل على تعهد كتابى من الحكومة القطرية والاتحاد القطرى بضمان وسلامة اللاعبين، والقبض على أبو سنيدة ضابط المخابرات القطرى، مثلما حدث فى السودان للحفاظ علي سلامة وحياة البعثة المغادرة، كما أن الزمالك اشترط موافقة الحكومة المصرية على المشاركة فى المباراة.

وتطرق منصور إلى أن رأيه الشخصى هو عدم تفضيل السفر، حتى وإن وافقت الحكومة المصرية، لذلك نحن فى انتظار وصول خطاب من الكاف بالتعهد الأمنى والحكومى الرسمى من الاتحاد القطرى وكذلك موافقة الحكومة المصرية.