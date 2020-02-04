شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد موقف أحمد فتحي من مباراة بيراميدز غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد الجهاز الطبي أن فتحي سيستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا بشكل منفرد، وبعدها يخضع لفحص طبي لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة بيراميدز المقبلة. وخاض أحمد فتحي، تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من آلام في الكاحل أجبرته على عدم المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

وشارك فتحي في التدريبات البدنية للفريق الأحمر التي قادها توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٦ نقطة جمعها من الفوز في ١٢مباراة متتالية.

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