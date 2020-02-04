شكرا لقرائتكم تريزيجيه فى معرض الكتاب والزوار يحتشدون أمام مكتب وزيرة الثقافة.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتشد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ختام دورته الـ 51، بدورته فور وصول اللاعب المصرى العالمى محمود تريزيجيه أمام مكتب وزيرة الثقافة داخل معرض الكتاب، حيث من المقرر عقد ندوته بالمعرض فى غضون الدقائق التالية .

كما حضر الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق إلى مكتب وزيرة الثقافة، لاستقبال اللاعب المصرى العالمى، وينظم المعرض لقاء مع تريزيجيه فى قاعة السينما بمعرض الكتاب



النجم تريزيجيه

وكانت هيئة الكتاب قد اختارت لأول مرة عددًا من الشخصيات العامة لتكون سفراء الدورة الـ51 ضمت وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان التشكيلى أحمد مصطفى والمهندس العالمى هانى عازر، واللاعب العالمى محمود تريزيجيه.

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تريزيجيه

وكانت الهيئة العامة للكتاب قد قامت بطرح عدد كبير من الأسماء لشخصيات مصرية وعالمية تمثل قدوة للشباب، ليمثلوا المعرض فى المحافل الدولية والعالمية للترويج للوجه الثقافى المصري، وزيادة الوعى لدى الشباب بأهمية القراءة والاطلاع، تبع ذلك تشكيل لجنة عليا بحضور الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، لاختيار الأسماء المرشحة، وعرضها على معالى الدكتورة إيناس عبد الدايم لاختيار الشخصيات المناسبة لهذا المنصب الشرفى الهام.

من جانب آخر زار الفنان محمود حميدة، اليوم الأحد 2 فبراير، معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، وذلك لشراء مجلدات شخصية مصر للكاتب جمال حمدان، التى تصدر بجناح هيئة الكتاب ويباع بـ 140 جنيهًا، كما حرص زوار معرض الكتاب على التقاط الصور التذكارية مع الفنان أثناء زيارته لمعرض الكتاب.

وزار معرض الكتب خلال أيامه السابقة عدد من الفنانين منهم الفنانة لبلبة والفنان مصطفى شعبان الذين شاركوا فى لقاءت فنية مع الجمهور، وشهدت ندوة تكريم النجمة الكبيرة يسرا ، حيث أهداها الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، درع المعرض.