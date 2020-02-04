شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: فسخ عقد خالد بوطيب رسميا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وأكد مرتضي منصور، أن بو طيب سيذهب إلى اتحاد لكرة، وسيجد العقد مفسوخا، لان رئيس الزمالك رجل قانون، وما حدث مع أجوجو من قبل لن يتكرر مرة أخرى.
واستكمل مرتضي منصور، أنه تم حجز 3 مستشفيات لخضوع اللاعب لعملية جراحية لكنه رفض الذهاب إلى المستشفيات، ولأن العقد ينص على الفسخ أولا، لذلك فسخنا العقد.
وتواجد خالد بو طيب لاعب الزمالك اليوم فى مقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد ناديه بعدم الحصول على مستحقاته ويطالب بفسخ التعاقد.
واستقرت إدارة نادى الزمالك على إمكانية فسخ التعاقد خالد بوطيب، وفقًا لموعد عودته النهائى للفريق، حيث سيجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعد عودته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أنه يحق لإدارة النادى فسخ التعاقد مع اللاعب وفقاً لعقده فى أى وقت بشرط إخطاره قبل فسخ العقد بأسبوعين، ويتسلح الأبيض بهذا البند حال التوصل لفسخ التعاقد مع المهاجم المغربى وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الفترة الجارية بعد معرفة موعد عودته للفريق لتحديد إمكانية الاستغناء عنه وضم لاعب جديد حيث يسعى مسئولو الأبيض لحسم الصفقة التى سيبرمها الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى.
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