شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يبدأ استعداته لموقعة بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان المقاولون العرب قد تعرض للخسارة الرابعة منذ انطلاق الموسم الجاري، بعد الهزيمة أمام إنبي في مباراة الجولة 16، والتي جمعت الفريقين أمس الأثنين على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد في شباك إنبي ليحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف متفوقاً محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

فيما حصد فريق إنبي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على المقاولون، ليرفع رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض الفريق البترولي تحت قيادة حلمي طولان مدرب الفريق، 15 مباراة منذ انطلاق الموسم، فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.