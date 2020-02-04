شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر خوض السوبر الأفريقي في قطر رسميا وإسماعيل يوسف رئيسا للبعثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي على السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الحالي.

واعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا من المهندس هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي.

كان منصور قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر الزمالك طالب فيه بضرورة وجود تعهد قطري لتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها 14 فبراير الحالي.

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وأكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقى حال وصول تعهد أمنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، حيث تم طباعة تى شيرتات تحيا مصر وصور السيسى وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك.

وأَضاف منصور أن هناك وفدا سافر أول أمس إلى المغرب، ومعهم هانى أبو ريدة، فى نفس الطائرة، وتم تحديد موعد مع المدير التنفيذى وأعضاء الكاف واطلعوا على المستندات باللغة الإنجليزية والفرنسية.

وأشار رئيس النادى إلى أن الكاف أبلغنا انه سيحصل على تعهد كتابى من الحكومة القطرية والاتحاد القطرى بضمان وسلامة اللاعبين، والقبض على أبو سنيدة ضابط المخابرات القطرى، مثلما حدث فى السودان للحفاظ علي سلامة وحياة البعثة المغادرة، كما أن الزمالك اشترط موافقة الحكومة المصرية على المشاركة فى المباراة.