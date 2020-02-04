شكرا لقرائتكم ديمبيلي يتعرض لانتكاسة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تدريبات فريقه برشلونة الإسباني الاثنين وسط مخاوف من تعرض تعافيه من إصابة سابقة في العضلة الخلفية للفخذ لانتكاسة جديدة.

وقال برشلونة في بيان على موقعه على الإنترنت :خلال الحصة التدريبية لصباح اليوم الاثنين، شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لإرهاق العضلات، سوف يواصل عملية إعادة التأهيل.

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ولم يلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 27 نوفمبر، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر.

وعانى اللاعب البالغ من العمر "22 عاما" سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غيابه عن الملاعب لكن الشك يحوم حول مشاركته في المباراة ضد نابولي الايطالي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 25 من الشهر الحالي ثم في الكلاسيكو في الأول مارس المقبل.