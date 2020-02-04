قمصان عليها صورة السيسي.. مرتضى منصور يحدد شرطه لخوض السوبر الإفريقي في قطر.. ويكشف تهديده بخطف وقتل نجليه

كتب: ضياء السقا

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه طلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إرسال تعهد كامل بحماية اللاعبين والبعثة من أي خطر في قطر، خلال السوبر الإفريقي، والمقرر له يوم 14 فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه إذا تم إرسال هذا التعهد إلى جانب موافقة الدولة سيخوض الأبيض اللقاء.

وأضاف منصور، في مؤتمر الصحفي، الثلاثاء: “في حالة الذهاب إلى هناك سيتم طباعة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قمصان فريق الزمالك لنقول لقطر إن هذا السيسي على أرضكم”.

وأكد مرتضى رئيس نادى الزمالك أن أسرته تعرضت لجميع أنواع التهديد بسبب خوض مباراة السوبر في قطر.

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وكشف رئيس الزمالك، عن تلقيه رسائل تهديد بخطف نجله أحمد مرتضى وقتل أمير مرتضي، وأشار إلى أنه تلقى رسالة تقول "خاف على قطط النادى" مشيراً إلى لاعبى الفريق.

وأضاف منصور: "بيراقبوننى بـ26 شاشة لمراقبة كل التحركات"، مؤكدا: "تلقيت تهديدا بخطف نجل ابنتى، وبيقولوا "هنجيب ابن أميرة يلعب مع الولاد هنا وابقى تعالى خد عزاهم".

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجاري، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.