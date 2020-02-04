عقوبات رادعة من الكاف ضد الهلال السوداني بعد أحداث شغب مباراة الأهلي

كتب: ضياء السقا

أعلنت اللجنة التأديبية، بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن عقوبات رادعة ضد نادي الهلال السوداني، على خلفية أحداث شغب جماهيره، خلال مباراة الأهلى يوم السبت الماضي في أم درمان، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر "الكاف" عبر موقعه الرسمي قرارات اللجنة والتي جاءت كالتالي:

1-ذكر تقرير الحكم أن المباراة انتهت 1-1، وبالتالى يتم الحفاظ على نتيجة المباراة وتأكيدها

2-يخوض الهلال أربع مباريات فى بطولات الكاف بدون جماهير.

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3-غرامة قدرها 100000 دولار مفروضة على الهلال ؛ منها 50000 دولار أمريكي مع وقف التنفيذ بشرط عدم إدانتها بارتكاب جريمة مماثلة في خلال عام واحد

4-خمسة مباريات حظر من بطولات الكاف وغرامة قدرها 10000 دولار فرضت على مسؤول الهلال حسن محمد صالح.

وكانت المباراة التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينجح الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة في الربع ساعة الأخيرة منها أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة.

ونزل بعض مسئولي نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.