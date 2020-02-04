موعد مباراة ليفربول وشروزبري في الكأس الليلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف فريق ليفربول، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، نظيره شروزبري، على ملعب الأنفيلد، في مباراة إعادة دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتواجه الفريقان قبل أسبوعين في معقل شروزبري وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتنص قواعد البطولة على إعادة مباريات دور الـ 64 والـ 32 حال تعادل الفريقين، على أن تُقام لقاءات الإعادة في ملعب الفريق الآخر.

وإذا انتهى الوقت الأصلي من مباراة اليوم بالتعادل أيضا، سيلجأ الفريقان سيلجآن إلى شوطين إضافيين، لمدة 30 دقيقة.

وإذا استمرت سيطرة التعادل على المباراة، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

يُذكر أن الفائز من مباراة ليفربول وشروزبري سيواجه تشيلسي في دور الـ 16.

التشكيل والغيابات

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لن يشارك الفريق الأول لليفربول في تلك المباراة بقرار من المدرب يورجن كلوب، الذي لن يتواجد كذلك في لقاء الليلة، لحصولهم على فترة العطلة الشتوية.

وسيتواجد مع ليفربول مدرب الشباب نيل كريتشلي.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شروزبري:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: هوفر، فان دين بيرج، ويليامز، آدم لويس.

خط الوسط: كلاركسون، شيريفيلا، جيك كين.

خط الهجوم: إليوت، جونز، هاردي.

القنوات الناقلة:

يذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD 11.