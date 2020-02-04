شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج يهزمن الصفاقسى 3 / 1 فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج، على نظيره الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى إطار أولى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها مدينة الشارقة الإماراتية وتستمر حتى يوم 12 فبراير الجارى.

ويسعى فريق سبورتنج إلى تحقيق بطولة فى ظل امتلاكه عددا كبيرا من اللاعبات أصحاب الخبرات.

ويقع فريق سبورتنج السكندرى فى هذه البطولة بالمجموعة الأولى بجانب كل من الصفاقسى التونسى وجامعة نورة السعودى والشارقة الإماراتى.

وتضم المجموعة الثانية أندية كل من، المجمع البترولى الجزائرى والأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى وتلدرة السورى والوصل الإماراتى.

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ويحصل فريق سبورتنج على راحة من المباريات يومى الأربعاء والخميس، على أن يلتقى جامعة نورة السعودى الجمعة، قبل أن يختتم مشوار الدور الأول بمواجهة الشارقة الإماراتى السبت.

أما لقاءات الغد الأربعاء فتشهد منافسة بين كل من، تلدرة السورى مع دى لا سال الأردنى والمجمع الجزائرى مع الوصل الإماراتى والصفاقسى التونسى مع الشارقة الإماراتى قبل أن تحصل الفرق المشاركة على راحة الخميس وتستكمل منافسات الدور الأول على مدار يومى الجمعة والسبت.

تشهد لقاءات الجمعة مواجهات بين كل من تلدرة السورى مع الوصل الإماراتى ودى لاسال الأردنى مع الأهلى البحرينى وجامعة نورة السعودى مع سبورتنج المصرى، وتشهد لقاءات السبت مواجهات بين كل من تلدرة السورى مع الأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى مع المجمع الجزائرى والصفاقسى التونسى مع جامعة نورة السعودى وسبورتنج مع الشارقة الإماراتى.

فيما تحصل جميع الفرق المشاركة على راحة من المباريات الأحد المقبل، قبل أن يقام ربع النهائى الإثنين المقبل ثم نصف النهائى الثلاثاء، على أن تختتم المنافسة الأربعاء.