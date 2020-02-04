شكرا لقرائتكم خبر عن بارنى يعلن تشكيل الجونة فى مواجهة دجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام وادي دجلة في لقاء الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وضم التشكيل الذى اختاره الجهاز الفنى كل من: إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، أحمد مجدي، آلان تشيامابادي.

Advertisements

يحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراة اليوم بين الجونة ووادى دجلة وهم: نادر قمر الدولة ومصطفى حسين وأيمن دعبس، ومحمود حسين حكما رابعا.

وطالب البرتغالي بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بحصد نقاط المباراة الثلاث فى ظل فارق النقطة بين الفريقين بجدول الدوري ما يزيد من أهمية تخطى عقبة دجلة للتقدم فى سباق مراكز جدول المسابقة، على الجانب الآخر شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد نقطة الزمالك لتحقيق فوز مهم الليلة.