شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان وعمورى يقودان هجوم الجونة أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة، تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة التي ستجمعهما فى الخامسة مساءًا على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

فى حراسة المرمى: إسلام طارق

فى الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – لؤى وائل - جوناثان أنجويم

فى الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات

فى الهجوم: أحمد ياسر ريان – عمورى

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

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فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد

فى الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات - رجب عمران

فى الهجوم: رفيق كابو

يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

وطالب البرتغالي بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بحصد نقاط المباراة الثلاث فى ظل فارق النقطة بين الفريقين بجدول الدوري ما يزيد من أهمية تخطى عقبة دجلة للتقدم فى سباق مراكز جدول المسابقة، على الجانب الآخر شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد نقطة الزمالك لتحقيق فوز مهم الليلة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراة اليوم بين الجونة ووادى دجلة وهم: نادر قمر الدولة ومصطفى حسين وأيمن دعبس، ومحمود حسين حكما رابعا.