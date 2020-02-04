شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو يقود هجوم وادى دجلة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد

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فى الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات - رجب عمران

فى الهجوم: رفيق كابو

ويحتل الجونة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا، فيما يحتل وادى دجلة المركز الـ14 برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

وطالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بحصد نقاط المباراة الثلاث فى ظل فارق النقطة بين الفريقين بجدول الدوري ما يزيد من أهمية تخطى عقبة دجلة للتقدم فى سباق مراكز جدول المسابقة، على الجانب الآخر شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد نقطة الزمالك لتحقيق فوز مهم الليلة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراة اليوم بين الجونة ووادى دجلة وهم: نادر قمر الدولة ومصطفى حسين وأيمن دعبس، ومحمود حسين حكما رابعا.