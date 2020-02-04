شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يجرى بعض التعديلات فى قطاع الناشئين بالمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب، حيث أسند قيادة فريق مواليد 99 إلى عبد العزيز مصطفى زيزو بالإضافة لتوليه قيادة فريق 2001 كمدير فنى خلفا لمجدى مصطفى.

وقاد زيزو تدريب الفريق اليوم قبل السفر للإسكندرية للمبيت بإحدى فنادق عروس البحر المتوسط، استعداداً لمواجهة فريق حرس الحدود غدا على ملعب الماكس فى اطار بطولة الجمهورية للناشئين.

على صعيد آخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب استعدادته لمواجهة بيراميدز فى الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، غداً الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبى.

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وكان المقاولون العرب قد تعرض للخسارة الرابعة منذ انطلاق الموسم الجارى، بعد الهزيمة أمام إنبى فى مباراة الجولة 16، والتى جمعت الفريقين أمس الاثنين على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد في شباك إنبي ليحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف متفوقاً محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.