شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الفيفا يزور اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات اللائحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مقر اتحاد الكرة، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة أخر تطورات تعديل لائحة النظام الأسلسي.
ويعكف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تجهيز مشروع للائحة خاصة بعدما خاطب الاتحاد الأندية لارسال مقترحاتها ولم يتلق ردا سوى من ناديين فقط.
وحصلت اللجنة الخماسية على وعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد قرار التعيين لمدة شهرين لينتهى عمل اللجنة فى سبتمبر المقبل بدلاً من يوليو بسبب دورة الألعاب الأولمبية، لذا حددت اللجنة يوم 30 سبتمبر موعدًا للانتخابات بحيث يكون أمام اللجنة متسعًا من الوقت لفتح باب الترشيح وفحص أوراق المرشحين ونظر الطعون قبل إجراء الانتخابات.
واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 أعضاء بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح في الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.
ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.
وكشف مسئولو الجبلاية عن أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقًا رسميًا مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.
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