شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يدعم 23 مركز شباب فى دورى كرة القدم للصم بـ345 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
ويخصص الدعم لمراكز شباب "عين الصيرة، زينهم، الهايكستب، المعادى 77" بمحافظة القاهرة، ومركزى شباب "بيجام شبرا الخيمة، كفر مناقر" بالقليوبية، ومركزي الحي البحري وقويسنا بالمنوفية، ومركز شباب النصر بالإسكندرية، ومركز شباب مطروح، ومركزي شباب "السنبلاوين والمنزلة" بالدقهلية.
كما يتم دعم 4 مراكز شباب بالشرقية هم "مركز شباب ناصر، ومركز شباب فاقوس ومركز شباب أبو حماد، ومركز شباب منيا القمح"، بالإضافة إلى دعم مركز شباب المدينة بالاستاد بالسويس، ومركز شباب الشعراء بدمياط، ومركز شباب الخارجة بالوادى الجديد، ومركز شباب ناصر بالمنيا، ومراكز شباب "إيتاى البارود، دمنهور، كفر الدوار" بمحافظة البحيرة.
يأتي هذا في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو دعم مراكز الشباب وتكثيف برامجها وأنشطتها والعمل على توفير كل متطلباتها للقيام بدورها على أكمل وجه، فضلاً عن التشجيع في التوسع في البرامج والمشروعات المقدمة لذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة.
وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة مركز شباب أبو المطامير مع مركز شباب غرب الموهوب بدور 32 من نهائيات دوري مراكز الشباب ، بمركز شباب الجزيرة ، حيث صعد مركز شباب أبو المطامير لنهائيات دوري مراكز الشباب كأول محافظة البحيرة ، فيما صعد مركز شباب غرب الموهوب كصاحب المركز الثاني لمحافظة الوادي الجديد نتيجة القرعة بين أصحاب المراكز الثانية.
ويتنظر الفائز من هذا المباراة مواجهة الفائز من مباراة مركز شباب الواسطي (أول أسيوط) ومركز شباب البصيلية (أول أسوان) ، وذلك خلال مباريات دور 16 التي تقام أيام 9 ، 10 ،11 فبراير الجارى.
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