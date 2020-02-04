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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يرفض المجازفة برمضان صبحى ويجهزه للسوبر، اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكرات للمنتخب الأول فى أبريل ومايو.

اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكرات للمنتخب الأول فى أبريل ومايو

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، توقف مسابقة الدورى العام خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، لإقامة تجمعات للمنتخب الأول لمدة 3 أيام، بداعي ضغط مباريات الدورى حتى تنتهى المسابقة فى الموعد المحدد لها وهو نهاية يونيو 2020، وتمسك مسئولو اللجنة بتوقف الدورى خلال الأجندة الدولية فقط أى فى مارس ويونيو المقبلين وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

الزمالك ينتظر تعهدا حكوميا لحماية بعثة الزمالك فى قطر للمشاركة فى السوبر

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقى حال وصول تعهد أمنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، حيث تم طباعة تى شيرتات تحيا مصر وصور السيسى وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك.

الأهلى يرفض المجازفة برمضان صبحى ويجهزه للسوبر

يرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالتنسيق مع الجهاز الطبى، المجازفة برمضان صبحى نجم هجوم الفريق بعد تعافيه تواً من إصابة التمزق فى العضلة الخلفية، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن رمضان صبحي سيكون خارج الحسابات في مواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها الخميس في بطولة الدوري العام وكذلك في مواجهتي طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، الذي سيكون الإتجاه الأقرب أيضاً أن يتم ابعاد الجناح الدولي عن التشكيلة الأساسية فيهما.

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اتحاد الكرة يخاطب استاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر وتوجو قبل إغلاقه

يجهز اتحاد الكرة، خطابا لإرساله إلى الجهات الأمنية وستاد القاهرة لإستضافة مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو المقرر إقامتها فى شهر مارس المقبل فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021، بناء على طلب حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة.

لجنة التخطيط تناقش قرار شريف إكرامى بالرحيل عن الأهلى

تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قرار شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، الذى أعلن رحيله عن القلعة الحمراء فور انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

الأهلى يوضح الحالة الطبية لفتحى ورمضان صبحى

قال الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إن أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى، للتخلص من آلام الكاحل التى أبعدته عن لقاء الهلال السودانى الأخير.

كارتيرون يمنح مصطفى محمد راحة سلبية من المران لغيابه عن مباراة الحدود غدا

حصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادى استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدورى.