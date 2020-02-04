شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ"وادى دجلة و الجونة" فى الدورى الممتاز قبل مواجهة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى وادى دجلة والجونة المحدد لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

يسعى فريق الجونة إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز مؤخرا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الظهور الأحير له بالدورى الممتاز.

بينما يطمح وادى دجلة فى تصحيح الأوضاع بعدما تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

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وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراة اليوم بين الجونة ووادى دجلة وهم: نادر قمر الدولة ومصطفى حسين وأيمن دعبس، ومحمود حسين حكما رابعا.

وطالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بحصد نقاط المباراة الثلاث فى ظل فارق النقطة بين الفريقين بجدول الدوري ما يزيد من أهمية تخطى عقبة دجلة للتقدم فى سباق مراكز جدول المسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام وادى دجلة مكون من: "محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح "عموري"، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان".

فيما شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التى حصل عليها الفريق بعد نقطة الزمالك لتحقيق فوز مهم الليلة، ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام الجونة مكون من: "محمد عبد المنصف - بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – يعقوبو -محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات-رجب عمران".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " دجلة و الجونة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :