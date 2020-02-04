شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ الاستعداد لبيراميدز غداً بعد انتهاء الراحة السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب استعدادته لمواجهة بيراميدز فى الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام غداً الأربعاء، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبى.

وكان المقاولون العرب قد تعرض للخسارة الرابعة منذ انطلاق الموسم الجارى، بعد الهزيمة أمام إنبى فى مباراة الجولة 16، والتى جمعت الفريقين أمس الاثنين على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقاً محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا فى 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

فيما حصد فريق إنبى ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على المقاولون، ليرفع رصيده إلى النقطة 23 فى المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما خاض الفريق البترولي تحت قيادة حلمي طولان مدرب الفريق، 15 مباراة منذ انطلاق الموسم، فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.