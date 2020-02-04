شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتضى منصور: "بوطيب مش بييجى النادى وعقده اتفسخ رسميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن خالد بو طيب لاعب الفريق رفض الخضوع للكشف الطبى أكثر من مرة، وتم حجز أكثر من مستشفى إلا أنه رفض، وامتنع عن حضور التدريبات، وتمت مخاطبته أكثر من مرة دون جدوى، فتم فسخ العقد.

وأضاف منصور أن بو طيب سيذهب إلى اتحاد لكرة، وسيجد العقد مفسوخا، فرئيس الزمالك رجل قانون، وما حدث مع أجوجو من قبل لن يتكرر مرة أخرى.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم حجز 3 مستشفيات لخضوع اللاعب لعملية جراحية لكنه رفض الذهاب إلى المستشفيات، ولأن العقد ينص على الفسخ أولا، لذلك فسخنا العقد.

وتواجد خالد بو طيب لاعب الزمالك اليوم فى مقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد ناديه بعدم الحصول على مستحقاته ويطالب بفسخ التعاقد.

وكانت إدارة نادى الزمالك قد استقرت على فسخ التعاقد مع خالد بوطيب، بعد رفضه الخضوع لفحوصات طبية واجراء العملية الجراحية لدي المستشفيات الت ىحجزها نادى الزمالك.

وأجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الماضية وحاول مسئولو الزمالك التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعد عودته للفريق ،وولكن دون جدوى لم يعود اللاعب للتأهيل او التدريب.

وتعاقد الزمالك مع بوطيب فى يناير 2019 قادما من احد الاندية الاروبية ولكنه لم يقدم مردود جيد بسبب اصابته فى الركبة .

- القيمة التسويقية لخالد بوطيب : 1.50 مليون يورو

- انضم للزمالك : يناير 2019

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- شارك مع الزمالك فى : 25 مباراة

- فى بطولة الدورى شارك : 14 مباراة

- سجل مع الزمالك فى الدورى : 4 أهداف

- شارك فى دورى أبطال أفريقيا : مباراتان

- ظهر بو طيب مع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية فى 9 مباريات

- أحرز فى الكونفدرالية : هدف واحد

- صنع : هدف واحد

- عدد الدقائق التى ظهر فيها مع الزمالك فى المباريات : 900 دقيقة

- حصل على إنذار واحد فى مسيرته مع الزمالك

- حقق مع الفريق الأبيض بطولة : الكونفدرالية