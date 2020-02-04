شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز عن قراره بعدم إذاعة مباراته أمام النادى الأهلى المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق متصل يُجهز الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، مفاجآت فى التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الأهلى، ويرغب الخواجة الكرواتى فى تحقيق الفوز على متصدر المسابقة ومواصلة الزحف نحو المقدمة وتأمين تواجده فى المربع الذهبى للبطولة.