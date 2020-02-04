شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريبات من حديد للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، بموقع إنستجرام، على مشاركة متابعيها وجمهور القلعة الحمراء، بلحظات من داخل تمرين الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل.

وظهر لاعبي الفريق في عدد من الفيديوهات التي شاركتها الصفحة وهما يجرون التدريبات المنتظمة داخل الملعب الرئيسي بالنادي، وحرصت الصفحة على إظهار اللاعب شريف إكرامي اثناء اداءه للتدريبات بالرغم من اعلانه رحيله عن النادي بعد انتهاء الموسم الحالى.

"برجاء إضافة الفيديوهات من المرفقات"

وشارك النيجيرى جونيور أجاى فى مران الأهلى بعد تعافيه من نزلة البرد القوية التى لحقت به مؤخراً وحرمته من المشاركة فى التدريبات، وأدى أحمد فتحى تدريبات بدنية على هامش المران لاستمرار معاناته من إصابة على مستوى الكاحل، فيما أدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة، بينما خاض حراس المرمى مران قوى تحت قيادة ميشيل يانكون، اعتمد على تدريبات الكرة والتمرير وبعض الجوانب فنية للحراس.

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وسافر كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية، وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبى بعد 48 ساعة لتحديد برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

وينفذ كريم نيدفيد برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد جراحة غضروف الركبة التى أجراها فى ألمانيا بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة مصر المقاصة، الموسم الماضى، بينما ينتظم جونيور أجايى مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وتغيب أجاي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس الاثنين بسبب تعرضه لنزلة برد





ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة تريب الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز فى 12 مباراة محققا العلامة الكاملة.