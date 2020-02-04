بالفيديو.. لفتة طيبة في وداع خالد بشارة قبل مواجهة الجونة ووادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستضيف فريق الجونة منافسة وادي دجلة، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بينما تواجد وادي دجله خلفه في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وقبل المباراة، حرصت إدارة نادي الجونة على تقديم لفتة طيبة في رحيل خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي إثر حادث أليم.

وحرصت إدارة النادي على رفع لافتة كبيرة للراحل تحمل صورته في مدرج الدرجة الثانية، وذلك قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام وادي دجلة بالدوري.

Advertisements

ويلعب الجونة بتشكيل مكون من

"اسلام طارق، باسم علي، محمد نجيب، لؤي وائل، جوناثان نغويم، سيرجي اكا، أكرم توفيق، اسلام محارب، عمرو بركات، عموري، أحمد ياسر ريان".

وعلى الجانب الأخر يخوض فريق وادي دجلة المواجهة بتشكيل مكون من:

"محمد عبد المنصف، رجب عمران،خالد رضا، أحمد سعيد، ياكوبو،محمد عبد العاطي، بسام وليد، حسام عرفات،فاسيليوس بوزاس، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام".