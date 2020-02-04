اعتماد النتيجة.. كاف يعلن عقوبات مباراة الهلال والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

واعتمد الاتحاد الأفريقي نتيجة المباراة بالتعادل 1-1، مع حرمان الهلال السوداني من جماهيره في 4 مباريات.

كما قرر الكاف توقيع غرامة قدرها 100 ألف دولار على الهلال، منها 50000 دولار أمريكي مع وقف التنفيذ بشرط عدم الإدانة بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عام واحد.

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وكذلك إيقاف حسن محمد مدير العلاقات العامة بنادي الهلال السوداني لمدة 5 مباريات، مع غرامة 10 آلاف دولار.

وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق بعد إلقاء الجماهير زجاجات على الملعب، ونزول بعض الجماهير، مما اضطر قوات الجيش والشرطة إلى الدخول لأرض الميدان لحماية اللاعبين.

وتأهل الأهلي كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي المتصدر بـ12 نقطة، فيما ودع الهلال البطولة بـ10 نقاط.

وينتظر الأهلي والنجم الساحلي، قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقررة مساء الأربعاء بالقاهرة.