محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم فسخ التعاقد مع المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق.
وأضاف مرتضى في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "فسخنا تعاقدنا مع بوطيب لامتناعه عن خوض التدريبات وعدم الرد علينا وامتناعه عن السفر ل‘جراء العملية الجراحية".
من ناحية أخرى،أكد مصدر باتحاد الكرة تواجد بو طيب، في مقر الجبلاية اليوم الثلاثاء، لإثبات عدم حصوله على مستحقاته من ناديه.
وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن بو طيب طلب محضر إثبات حالة في اتحاد الكرة، بذهابه لنادي الزمالك الأيام الثلاثة السابقة للحصول على مستحقاته، ولكنه لم يحصل عليها.
وأضاف، أن بو طيب بدأ في إجراءات فسخ التعاقد مع نادي الزمالك.
وضم الزمالك خالد بو طيب في يناير 2019 قادما من مالطا سبور التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفسخ تعاقده مع خالد بو طيب.. واللاعب يتواجد في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.