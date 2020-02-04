ميدو عن أزمة السوبر: الزمالك لا يفوز وسط "البلبلة".. وشرطان للتتويج أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، على أزمة مباراة الزمالك والترجي في مباراة السوبر الأفريقي، مشيرا لأهمية توفير أجواء هادئة للاعبين قبل مثل هذه المواجهات.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك رفضها لخوض لقاء السوبر الأفريقي في قطر، قبل أن يوافق مجلس إدارة القلعة البيضاء على لعب اللقاء في مؤتمر صحفي أجراه رئيس النادي .

وقال ميدو في سلسلة تدوينات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا توجد أي مباراة تم أحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك، وأتمنى أن يحدث عكس ذلك أمام الترجي".

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وأضاف نجم الزمالك الأسبق عن مباراة السوبر الأفريقي: "الترجي فريق عريق ومميز جدا ولكن ١٠ أيام من الهدوء حول الزمالك كافين لعودة الفريق لتركيزه.. إن شاء الله الزمالك يكسب".

وأكمل لاعب أياكس ومارسيليا وتوتنهام السابق، في تعليقه على الأزمة: "أتمنى أن يكون مؤتمر اليوم هو آخر حديث من أي شخص حول مكان إقامة ملعب المباراة، فالهدوء حول الفريق عنصر مهم جدا في الفترة القادمة".

وأكمل "العالمي": "فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازا كبيرا لهذا الجيل وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره في دوري الأبطال".

وتستضيف قطر مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك بطل الكونفدرالية يوم 14 فبراير المقبل.