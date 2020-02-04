استعدادًا لبيراميدز.. انتظام أجايي.. مشاركة فتحي وفايلر يفحص أرضية التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري.
وقبل انطلاق المران، قام المدرب السويسري رينيه فايلر بفحص أرضية ملعب مختار التتش، وطلب تسوية بعض أجزاء الملعب ورشه بالمياه قبل انطلاق التدريبات.
من جانبه، شارك جميع اللاعبين في التدريبات البدنية التي استمرت لمدة 30 دقيقة، وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا، كما تواجد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الذي خاض بعض التدريبات البدنية وقام بالجري حول الملعب.
وكان فتحي قد تعرض اشتكى من آلام الكاحل التي أبعدته عن لقاء الهلال السوداني الأخير بمجموعات أفريقيا.
كما شهد المران، انتظام النيجيري جونيور أجايي بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن مران الأمس.
كما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون.
جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 جولة ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام الزمالك، المصري وإنبي، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع برصيد 26 نقطة جمعها من خوض 15 جولة.
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