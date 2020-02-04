كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام حرس الحدود.. وغياب 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويغيب عن المباراة مصطفى محمد، وأحمد عيد للإيقاف، بالإضافة لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، وفرجاني ساسي، وكابونجو كاسونجو، ومحمد صبحي لأسباب فنية، فيما شهدت القائمة عودة أشرف بنشرقي بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة 18 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

Advertisements

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي.

وسط الدفاع: طارق حامد – محمد حسن.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد عنتر – محمد أوناجم – مصطفي فتحي – أشرف بن شرقي

الهجوم: عمر السعيد

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة.