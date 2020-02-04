إغلاق ستاد القاهرة.. هل تؤثر على استضافته لنهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن على درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، إغلاق الملعب بدءًا من أول أبريل المقبل، ولمدة 3 أشهر لإجراء عمليات الصيانة.
وأوضح درويش في تصريحات تليفزيونية أن الملب يحتاج لزراعة نجيل صيفي، وفقا للعقد المبرم مع الشركة الأجنبية قبل بطولة الأمم الأفريقية يونيو 2019، لتتسلم هيئة الاستاد الملعب بشكل نهائي.
من جانبه، أوضح مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، أن ستاد القاهرة تحمل بطولتين كبيرتين خلال الفترة الأخيرة، ولا مانع من إجراء أعمال الصيانة.
وأكمل المصدر، بأن الأهلي والزمالك يخوضان مبارياتهما الإفريقية على ملعب السلام.
واستضاف ستاد القاهرة مباريات ببطولتي كأس الأمم الأفريقية يونيو 2019، والتي توج بها المنتخب الجزائري، وبطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأليمبياد والتي توج بها المنتخب المصري.
ودخل ستاد القاهرة، ضمن قائمة الاستادات المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، والمقرر إقامتهما من مباراة واحدة.
وكان مصدر بالاتحاد الأفريقي، أكد لـ"الخليج 365" أن الكاف قرر تأجيل الإعلان عن الملعب الخاص بنهائي البطولتين إلى وقت لاحق، بعدما كان مقررًا أن يتم الكشف عن الملعب على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي في مدينة سلا المغربية.
يذكر أن الأهلي والزمالك تأهلا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما حجز بيراميدز والمصري مقعدين بدور الـ8 من الكونفدرالية.
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