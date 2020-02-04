مرتضى منصور يوجه رسالة لقطر: اعتذروا عن عدم استضافة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه ليست هناك أزمة بين الشعبين المصري والقطري، ولكن الأزمة مع حكام قطر.

وعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الثلاثاء، للحديث عن مشاركة الفريق في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وأوضح مرتضى، خلال المؤتمر، أنه يتمنى أن تعتذر قطر عن عدم استضافة الزمالك.

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ومن المقرر أن يواجه الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا فريق الزمالك بطل الكونفدرالية يوم 14 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن منصور في مناسبات عديدة رفضه فكرة خوض السوبر في قطر لأسباب سياسية وأخرى أمنية، قبل أن يعقد مسؤولو الزمالك اجتماعا مع نظرائهم بالكاف، لبحث أسباب رفض الزمالك خوض المباراة في قطر.

وذكر مصدر بالكاف، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد القطري، أرسل خطابا يضمن أمان بعثة الزمالك، خلال تواجدها في قطر لخوض المباراة.