مرتضى: المجلس وافق على خوض السوبر.. ولكني ضد السفر لقطر.. وجهزنا قمصان السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

جدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، رغبته في عدم سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وتستضيف قطر مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيأ، والزمالك بطل الكونفدرالية.

وأوضح مرتضى في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الزمالك وافق على السفر، مؤكدًا: "ليس لدي مشكلة في قرارهم، ولكني شخصيا ضد السفر".

ووجه مرتضى الشكر لهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، لترتيبه لقاء لوفد الزمالك مع مسؤولي كاف وعرض ملف النادي والمستندات.

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وأكمل: "طالبنا بتعهد كتابي كامل من الحكومة القطرية والاتحاد القطري بسلامة اللاعبين، وهو ما ننتظره".

وأضاف: "جهزنا قمصان عليها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحيا مصر، ليرتديها اللاعبون في حالة السفر وخوض المباراة".

وأضاف: "جهزنا قمصان عليها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحيا مصر، ليرتديها اللاعبون في حالة السفر وخوض المباراة، ونحن في انتظار موافقة الحكومة المصرية على السفر، ولكني أري عدم السفر حتى لو حدث ذلك".

واختتم: "إذا لم نتلق خطاب التعهد من الكاف، ورفضت الحكومة المصرية، سنقوم بالتصعيد للمحكمة الرياضية".