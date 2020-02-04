بث مباشر مشاهدة مباراة الجونة والإنتاج الحربي اليوم 4-2-2020 في الدوري المصري

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الجونة والإنتاج الحربي والتي ستقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4-2-2020 على استاد الجونة وذلك في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .
موعد مباراة الجونة والإنتاج اليوم والقنوات الناقلة ..
ستنطلق مباراة الجونة ضد الإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الرياضية On Sport HD الحاصلة
حكم مباراة الجونة والإنتاج الحربي ..
كلف اتحاد الكرة المصري الحكم نادر قمر الدولة بمهمة إدارة المباراة ويساعده الثنائي مصطفى حسين وأيمن دعبس في وجود الحكم الرابع محمود حسين.
بث مباشر مشاهدة مباراة الجونة والإنتاج الحربي اليوم ..
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