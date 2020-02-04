أجرى محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب بعض التعديلات داخل القطاع الناشئين بالنادي . الناشئين بنادى المقاولون العرب بعض التعديلات داخل القطاع الناشئين بالنادي . وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بإسناد قيادة فريق النادي لمواليد 99 الى عبد العزيز مصطفى زيزو بالإضافة لتوليه قيادة فريق 2001، كمدير فنى خلفا لمجدى مصطفى. الناشئين بإسناد قيادة فريق النادي لمواليد 99 الى عبد العزيز مصطفى زيزو بالإضافة لتوليه قيادة فريق 2001، كمدير فنى خلفا لمجدى مصطفى. وقاد زيزو تدريب الفريق اليوم قبل السفر للاسكندرية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، غدًا الأربعاء، ملعب الماكس فى اطار بطولة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رضوان يجري تعديلات على مدربي قطاع الناشئين بالمقاولون الهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.