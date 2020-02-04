تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالأهلي

خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة . وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق التدريبات القوية للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. وأدى الحراس الثلاثة تدريبات بالكرة بالإضافة إلى وحدات تدريبية فنية متنوعة. ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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