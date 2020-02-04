كاراتيه المنيا يحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية التنشيطية بأسيوط

حصد لاعبي نادي المنيا الرياضي، عددًا من المراكز الأولى ببطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه، المقامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، حيث شارك فريق نادي المنيا ، بـ20 لاعب ولاعبة ، من أعمار سنية مختلفة، تمكن خلالها 5 لاعبين ، من تحقيق المركز الأول ، من البطولة .
وهم اللاعب ، مازن أسامة جابر، ومحمود مختار قطب، وريتال علاء أمين، ومحمد أحمد أنور، ومالك أحمد، بينما جاء بالمركز الثاني 8لاعبين ولاعبات هم، حمزة محمد عرفة، وأدم أيمن سمير، وياسين هاني ابراهيم، وأدهم اسامة حسين، وأحمد الصادق حسن، ويمنى أحمد شعماش، ومحمد عماد محمد، وإياد محمود إبراهيم.
وفي المركز الثالث جاء 7 لاعبين هم، يوسف أسامة جابر، ومحمد خالد عبدالمنعم، وحبيبه محمد خلف، ورنا أحمد عامر، ورؤى أحمد عامر، وترتيل علاء محى، أسامة محمود محمد. وقالمحمد عبدالكافي المدير الفني للفريق ، أن آداء لاعبي المنيا كان مميزاً خلال البطولة ، وجديرين بالحصول على المركز الأولى من بين 50 نادي مشارك بالبطولة.
مؤكدًا أن آداء اللاعبين في تقدم مستمر ، وأن النادي يوفر سبل الدعم للاعبين المعنوي للمنافسة والاحتكاك بين اللاعبين ، ولاعبي الأندية المصرية لتنمية مهاراتهم و صقل اللاعبين في الملعب، مقدمًا الشكر لمجلس الإدارة، ويرافق المدير الفني في قيادة وتدريب الفريق، ريهام محمد ، مدربة الفريق، وأحمد ضاحى ، إداري الفريق، تحت إشراف الدكتور علي مجدي ، عضو مجلس إدارة النادي.
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