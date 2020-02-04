بوطيب يشكو الزمالك بسبب مستحقاته ويطالب بفسخ التعاقد

قدم خالد بو طيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك، شكوى رسمية ضد القلعة البيضاء إلى اتحاد الكرة المصري لعدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي . المتأخرة لدى النادي . وطلب المهاجم المغربي في الشكوى المقدمة فسخ تعاقده مع الزمالك لعدم الوفاء بسداد مستحقاته . ومن جانبه صرح مرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم أن القلعة البيضاء قامت بفسخ التعاقد مع اللاعب المغربي لانه لم يلتزم بالحضور إلى النادي ورفض الخضوع للفحص الطبي أكثر من مرة .

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