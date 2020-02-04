المنيا 2001 يفوز على شباب مغاغه بثلاثية نظيفة

حقق فريق المنيا مواليد 2001 ، اليوم الثلاثاء ، فوزا مستحقا على فريق مركز شباب مغاغه، بثلاثة أهداف نظيفة ، وذلك ضمن مباريات الدور الثاني بدوري المنطقة.

وكانت قد أقيمت المباراة بملعب النادي بالمنيا الجديدة، ونجح لاعبو المنيا في إحراز ثلاثة أهداف بأقدام

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كل من، ايهاب ربيع ( هدفين ) ، وعلي يسري الشهير بحمادة النص ( هدف ) ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الثاني.

ويقود فريق المنيا2001 كل من ، أسامة

عبدالحكيم ، مديرا فنيا، محمد عمر مدرب عام، د. هشام عبدالحميد ، ومحمد يسري، مدربي حراس المرمى، د. محمد صلاح، د.محمد عباس، أخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر ، مدربي أحمال، و حازم جمال ، مدير إداري، ود. يحي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.