جونيور أجاي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم النيجيري جونيور أجايي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان أجايي قد تغيب عن مران الأهلي أمس؛ بسبب إصابته بنزلة برد، حيث أكد طبيب الفريق تعافي اللاعب منها.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غدالخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعها من الفوز في ١٢مباراة متتالية محققا العلامة الكاملة.
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