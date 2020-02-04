البرازيلي فابيو ليما يحصل على الجنسية الإماراتية

حصل البرازيلي فابيو ليما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، علي الجنسية الإماراتية بشكل رسمي، ليرتدي قميص المنتخب الإماراتي في الفترة المقبلة.

كما حصل المهاجم البرازيلي الأصل،علي كافة الشروط اللازمة للحصول علي الجنسية الإماراتية، نظرًا ل لتواجده في دولة الإمارات العربية

المتحدة منذ أكثر من 5 أعوام.

نشر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لجواز سفر فابيو ليما الجديد لينضم إلى لاعب الوحدة سيباستيان تيغالي ولاعب العين

Advertisements

كايو كانيدو، اللذان قد حصلا على الجنسية خلال الأسبوع المنصرم.

وبات فابيو ليما، متاحًا لمعسكر المنتخب الإماراتي القادم، تحت قيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش، والذي من المقترض أن يقام 16 مارس المقبل، من العام الجاري.

جدير بالذكر أن ليما صاحب الـ 26 عاما، انضم إلى صفوف فريق الوصل عام 2015، قادمًا من فريق أتليتكو جوينينسي البرازيلي.