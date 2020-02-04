اختيار السباحين ذوى الهمم المشاركين لعبور المانش برعاية وزير الشباب

أعلن السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش بشمال أفريقيا والشرق الأوسط الاختيارات النهائية للسباحين المشاركين في المنتخب المصري الألماني لذوي الهمم لعبور المانش خلال الفترة من 27 يونيه الي4 يوليو القادم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال شلبي مدرب المنتخب في تصريح صحفي اليوم أنه وقع الاختيار على سباحين من ذوي الهمم الذهنية وهم السباح محمد كرم، والسباح عمر بركات، ليمثلوا مصر في أول تتابع لعبور المانش الذي يعتبر السابقة الأولى من نوعها في العالم أن تشارك ألمانيا مع مصر في حدث رياضي مشترك لذوي الهمم، مؤكدا أن اشتراك الألمان في المنتخب يعبر عن المودة والمحبة والتفاهم بين الشعبين.

وأوضح شلبي أن السباحين الإلمان المشاركين في المنتخب هما انجي، وتينا، لافتا إلى أن السباحين المصريين يواصلون التدريبات بشكل مستمر على السباحة في نادي مدينة نصر، ومدينة الغردقة في المياه المفتوحة تحت إشرافه، ومعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ وطارق الباروكى مدرب الأحمال، معلنا بأنه سوف يتم تنظيم تدريب لهم في الإسماعيلية ودمياط استعدادا لمحاولة العبور.

الاختيار على سباحين من ذوي الهمم الذهنية وهم السباح محمد كرم، والسباح عمر بركات، ليمثلوا مصر في أول تتابع لعبور المانش الذي يعتبر السابقة الأولى من نوعها في العالم أن تشارك ألمانيا مع مصر في حدث رياضي مشترك لذوي الهمم، مؤكدا أن اشتراك الألمان في المنتخب يعبر عن المودة والمحبة والتفاهم بين الشعبين.وأوضح شلبي أن السباحين الإلمان المشاركين في المنتخب هما انجي، وتينا، لافتا إلى أن السباحين المصريين يواصلون التدريبات بشكل مستمر على السباحة في نادي مدينة نصر، ومدينة الغردقة في المياه المفتوحة تحت إشرافه، ومعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ وطارق الباروكى مدرب الأحمال، معلنا بأنه سوف يتم تنظيم تدريب لهم في الإسماعيلية ودمياط استعدادا لمحاولة العبور.

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