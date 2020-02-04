رياضة | هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للرحيل عن النادي الأحمر نهاية الموسم الحالي مجانًا.

واستقر صالح على استغلال بند عدم المشاركة بنسبة ١٠٪؜ في المباريات من إجمالي مباريات الأهلي هذا الموسم حيث يحق له الرحيل عن النادي طالما أنه لم يشارك بهذه النسبة.

وخرج صالح من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هذا الموسم ولم يشارك في أي مباراة حيث أعلن المدرب عدم حاجته لجهوده.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٦ نقطة جمعهم بالفوز في ١٢ مباراة متتالية.