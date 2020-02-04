رياضة | عقدة كيكي سيتين تهدد برشلونة في سان ماميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة كيكي سيتين تهدد برشلونة في سان ماميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة لمواجهة فريق أتليتك بلباو يوم الخميس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان ماميس في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" إلى إن كيكي ستين مدرب البارسا حاليا لم يخرج منتصراً من ملعب بلباو سان ماميس طوال مسيرته التدريبية.

حيث لعب مع أتليتك بلباو في السان ماميس وهو يُدرب ريال بيتيس ولاس بالماس، ولكنه تلقى ثلاث خسائر وتعادل وحيد هي محصلة ستين في سان ماميس.

يذكر أن فريق برشلونة قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا في النسخة الماضية أمام فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.