رياضة | الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق.
وأكد مرتضى أن فسخ التعاقد جاء بسبب رفض اللاعب للخضوع لفحوصات طبية من خلال النادي بعدما تم إبلاغه أكثر من مرة بضرورة الخضوع لكشوفات طبية.
وأكد أن اللاعب سيتوجه إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وسيجد أن عقده تم فسخه.
ولم يشارك بوطيب مع الزمالك منذ فترة طويلة بسبب الإصابة التي يعاني منها.
وأكد مرتضى أن فسخ التعاقد جاء بسبب رفض اللاعب للخضوع لفحوصات طبية من خلال النادي بعدما تم إبلاغه أكثر من مرة بضرورة الخضوع لكشوفات طبية.
وأشار إلى أن الزمالك موقفه قانوني في تلك القضية وأنهوا كل الأوراق الخاصة باللاعب في الجبلاية ولم يعد بوطيب على ذمة الزمالك في الوقت الحالي.