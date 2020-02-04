رياضة | الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق.

وأكد أن اللاعب سيتوجه إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وسيجد أن عقده تم فسخه.

ولم يشارك بوطيب مع الزمالك منذ فترة طويلة بسبب الإصابة التي يعاني منها.