رياضة | ميدو عن السوبر الإفريقي: لا توجد مباراة سبقها بلبلة وفاز الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو عن السوبر الإفريقي: لا توجد مباراة سبقها بلبلة وفاز الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن أزمة مباراة الزمالك والترجي والتونسي قبل السوبر الإفريقي برفض الفريق الأبيض المشاركة بها تصب في صالح بطل تونس.

وقال ميدو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك، وأتمنى أن يحدث عكس ذلك أمام الترجي.. الترجي فريق عريق ومميز جدا ولكن ١٠ أيام من الهدوء حول الزمالك كافين لعودة الفريق لتركيزه.. إن شاء الله الزمالك يكسب".

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وأضاف ميدو: "أتمنى أن يكون مؤتمر اليوم هو آخر حديث من أي شخص حول مكان إقامة ملعب المباراة، فالهدوء حول الفريق عنصر مهم جدا في الفترة القادمة.. فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازا كبيرا لهذا الجيل وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره في دوري الأبطال".